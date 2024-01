Karlsruher Richter schließen Verfassungsfeinde aus NPD bekommt sechs Jahre keine staatliche Parteienfinanzierung

Was bedeutet die Entscheidung mit Blick auf die AfD? Zunächst einmal nichts. Sie fällt aber in eine Zeit, in der es eine breite gesellschaftliche Debatte über den Umgang mit der erstarkten AfD gibt. Neben Massendemonstrationen gibt es Forderungen nach einem Verbot, aber auch nach einem Ausschluss von der Parteienfinanzierung. Damit ist das Thema höchst aktuell. So meldete sich auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine halbe Stunde nach Bekanntgabe der Entscheidung zu Wort und sprach von einem „klaren Signal“. Sie betonte: „Die Kräfte, die unsere Demokratie zersetzen und zerstören wollen, dürfen dafür keinen Cent an staatlichen Mitteln erhalten – weder direkt, noch indirekt durch steuerliche Begünstigungen. Auch wenn die verfassungsrechtlichen Hürden für künftige Verfahren hoch bleiben, haben wir jetzt ein weiteres Instrument zum Schutz unserer Demokratie.“ Die AfD nannte sie nicht explizit.