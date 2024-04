Nach Festnahme von Spionen Verfassungsschützer: Müssen „unser Haus in Ordnung bringen“

Der Präsident des thüringischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer, sieht nach der Festnahme zweier mutmaßlicher russischer Spione in Bayern dringenden Handlungsbedarf in Politik und Gesellschaft. „Wir müssen aufholen und unser Haus in Ordnung bringen“, sagte Kramer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Das Wichtigste dabei ist ein Bewusstseinswandel. Es geht nicht um Angstmacherei oder Verfolgungswahn.“ Sicherheit fange bei jedem selbst an - „ob Regierungsbeamter oder Politiker oder privater Nutzer von sozialen Netzwerken und dem Internet.“