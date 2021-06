Innere Sicherheit : Verfassungsschutz: Einfluss von Rechtsextremen wächst

Hannover Der niedersächsische Verfassungschutz macht einen „Strukturwandel“ unter Rechtsextremen aus. Demnach vermischen sie zunehmend ihre Ideologien mit populistischen Elementen, um neue Anhänger zu finden.

„Die Entgrenzung, also die Vermischung von rechtsextremistischen und rechtspopulistischen Positionen, zieht neue und mehr Anhänger an“, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) bei der Vorstellung des niedersächsischen Verfassungsschutzberichts 2020 am Donnerstag in Hannover.