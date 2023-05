Nachrichtendienste Verfassungsschutz fürchtet Sabotageakte in Deutschland

Er wies darauf hin, dass Russland Desinformation in Deutschland direkt an Verschwörungsgläubige und extremistische Spektren an den politischen Rändern der Gesellschaft adressiere. Dort werde sie aufgegriffen, weiterverbreitet und in ihrer Wirkung verstärkt. Die wirkmächtigen Umtriebe auswärtiger autoritärer Regime interagierten mit dem Aufstieg autoritärer Ideen im Inland. „Sowohl externe Einflussakteure als auch inländische Extremisten haben dank digitaler Kommunikationsmittel nicht nur einen gut gefüllten Werkzeugkasten, sondern finden auch einen reich gedeckten Tisch an Themen vor.“