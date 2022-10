Energie : Verhärtete Fronten im Streit über AKW-Weiterbetrieb

Berlin Länger als geplant werden die AKW in Deutschland angesichts der Energiekrise wohl ohnehin laufen. Finanzminister Christian Lindner würde nun gerne gleich ein ganzes Jahr dranhängen.

„Genau deshalb können wir in Deutschland auf die noch laufenden Atomkraftwerke vorerst bis 2024 nicht verzichten“, sagte Lindner und ergänzte: „Für mich ist es nicht ausreichend, wenn nur zwei Kraftwerke bis Frühjahr 2023 am Netz bleiben.“ Das sähen auch viele europäische Partner so. „Wer von Solidarität in Europa spricht, sollte das nicht nur auf Geld beziehen, sondern auch auf die Energieerzeugung“, sagte Lindner.

Nach der Kabinettssitzung am Mittwoch sagte Lindner: „Ich finde, in dieser Krise müssen wir alle erkennen, was die Zeichen der Zeit sind.“ Er sei in großer Sorge, was die Energieversorgung angehe. „Wir müssen möglichst wenig Gas verstromen.“ Deutschland müsse alle Kapazitäten der Stromerzeugung am Netz haben. „Wir sind im Kabinett damit noch nicht durch.“