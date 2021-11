Tarife : Verhandlungen für Länder-Beschäftigte gehen weiter

Potsdam Nach dem Wochenende wollen Arbeitgeber und Gewerkschaften im Tarifstreit für die Beschäftigten der Bundesländer an diesem Montag weiter beraten. Beide Seiten betonen den Einigungswillen.

Beide Seiten hatten das ganze Wochenende über in Potsdam verhandelt, aber keine gemeinsame Lösung gefunden. Am späten Sonntagabend teilten die Gewerkschaft Verdi und die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) mit, dass die Verhandlungen in die Verlängerung gehen und an diesem Montag (10.30 Uhr) fortgesetzt werden sollten. „Wir sind schon noch so weit auseinander, dass wir noch eine ganze Weile brauchen“, sagte Verdi-Sprecher Jan Jurczyk.