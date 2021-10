Tempowarnung bei zu schnellem Fahren : Raser sollen es noch schwerer haben

„Geschwindigkeitsassistenten“ sollen künftig Pflicht werden und dafür sorgen, dass man vom Gaspedal geht. Foto: dpa-tmn/Daniel Reinhardt

Exklusiv Berlin Deutlich höhere Bußgelder für Temposünder will der Bundesrat am kommenden Freitag absegnen. Das Verkehrsministerium kündigt nun an, dass ab kommendem Jahr auch in Deutschland „Geschwindigkeitsassistenten“ für neue Autos Pflicht werden. Damit noch weniger gerast wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hagen Strauß

Raser werden es künftig noch schwerer haben. Ab Mitte nächsten Jahres müssen in neuen Autos sogenannte „intelligente Geschwindigkeitsassistenten“ eingebaut sein, die den Fahrer bei Verstößen gegen die Höchstgeschwindigkeit warnen. Das Bundesverkehrsministerium gibt dafür jetzt grünes Licht. Weniger Tempo soll demnach für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen.

Eine Sprecherin des Ressorts sagte unserer Redaktion, ein entsprechender EU-Plan werde in Deutschland auch umgesetzt werden. Konkret ist die Tempowarnung demnach ab Juli 2022 serienmäßig für alle neuen Fahrzeugtypen und ab Juli 2024 für alle Neufahrzeuge vorgesehen. Die Verkehrssicherheit habe für das Ministerium „oberste Priorität“, begründete die Sprecherin. Gleichwohl entbinde das System Autofahrer nicht davon, sich weiter „eigenverantwortlich“ im Straßenverkehr zu verhalten. Eine Nachrüstpflicht für alte Pkw wird es allerdings nicht geben.

Autofahrer sollen dann künftig akustisch und visuell mit Tönen und Lampen gewarnt werden, wenn sie zu sehr aufs Gaspedal drücken. Geplant ist, dass per GPS erfasste Geschwindigkeits- und Navigationsdaten mit den Tempolimits abgeglichen werden, die für die jeweiligen Straßen zugelassen sind. Laut Verkehrsministerium ist das System als Unterstützung gedacht, „die geltende Höchstgeschwindigkeit des jeweils befahrenen Streckenabschnitts einzuhalten“. Ob man trotzdem schneller fährt, entscheidet dann jeder Autofahrer selbst. Ein abruptes Abbremsen wird es nicht geben. Die genaue technische Umsetzung des Systems ist laut Ministerium auf EU-Ebene aber noch nicht finalisiert. Kürzlich hatte sich darüber bereits der Verband der Automobilindustrie (VDA) beschwert und zügig Planungssicherheit für Hersteller und Zulieferer gefordert.

Zu hohe Geschwindigkeit gehört zu den häufigsten Unfallursachen in Deutschland. Im vergangenen Jahr gab es laut Statistischem Bundesamt rund 37.100 Unfälle mit Personenschaden wegen zu schnellen Fahrens. Zuletzt erfasste das Kraftfahrtbundesamt 2019 rund 4,4 Millionen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr, darunter 2,3 Millionen Geschwindigkeitsverstöße. Am kommenden Freitag soll der Bundesrat nun nach langem Hin und Her die Novelle des Bußgeldkataloges verabschieden, um die Raserei einzudämmen. Statt der zunächst vorgesehenen Verschärfung der Fahrverbote für bestimmte Geschwindigkeitsverstöße, was vom Tisch ist, sind nun deutliche höhere Bußgelder für Temposünder vorgesehen. Wer etwas 16 bis 20 Stundenkilometer innerorts zu schnell fährt, muss künftig 70 Euro statt 35 Euro zahlen; außerorts sind es 60 statt bisher 30 Euro. Bei bis zu zehn Stundenkilometern zu schnell werden innerorts 30 statt wie bisher 15 Euro, außerorts 20 statt zehn Euro fällig. „Intelligente Geschwindigkeitsassistenten“ sollen helfen, die Zahl der Verstöße möglichst zu senken.

(has)