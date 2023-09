Verteidigungsminister Boris Pistorius „Wir müssen uns auf unsere eigenen Fähigkeiten verlassen können“

Zur Person

Boris Pistorius ist seit Januar dieses Jahres Bundesminister der Verteidigung. Der ehemalige Landesinnenminister in Niedersachsen übernahm das anspruchsvolle Amt an der Spitze eines sehr komplexen Ministeriums in Zeiten des Ukraine-Krieges von der glücklosen Christine Lambrecht. Er hat sich binnen kürzester einen beachtlichen Ruf als Soldaten-Minister in der Truppe erarbeitet. In Deutschland zählt der 63-Jährige mittlerweile zu den beliebtesten Politikern. Für Veteranen in der Bundeswehr unterstützt er aktuell die Idee eines Gedenktages. hom