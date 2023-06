Verteidigungsminister Boris Pistorius unterstützt Rüstungsdeal mit Indien Ein Milliardengeschäft unter Wasser für die Zukunft

Dabei räumt Pistorius während seines Indien-Besuches ein, „dass wir in der Vergangenheit vielleicht nicht nah genug dran waren, um eine solche Teilabhängigkeit zu reduzieren“. Aber das soll jetzt besser werden. „Wir merken, dass Russlands Stern sinkt.“ Er wolle jetzt auch nicht darauf drängen, „dieses oder jenes Bekenntnis“ eines Staates etwa bei den Abstimmungen bei den Vereinten Nationen abzuverlangen, spielt Pistorius auf Indiens Stimmenthaltung bei der UN-Vollversammlung zum russischen Angriffskrieg an. Der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar gab den Europäern vor einiger Zeit mit auf den Weg, Europa solle aufhören, die eigenen Probleme für die Probleme der Welt zu halten, sondern sich um die tatsächlichen Probleme der Welt kümmern. Indien lässt sich traditionell ohnehin nicht gerne einbinden in Blöcke – auch nicht vom Westen. Pistorius sagt denn auch, es wäre „besser, nicht in Blöcken zu denken, wenn wir eine multipolare Welt wollen“. Dafür dann eben eine neu belebte Partnerschaft mit Indien auch im Rüstungsbereich. Pistorius ahnt: Wer Staaten wie Indien von Russland irgendwie loslösen möchte, muss selbst etwas anbieten – in diesem Fall eben Militärgroßgerät aus Deutschland wie U-Boote. Für eine stärkere Rolle Deutschlands im Indo-Pazifik wollen die indische und deutsche Marine im kommenden Jahr ihre Fähigkeiten bei einer mehrtägigen gemeinsamen Übung im Indischen Ozean abstimmen. Der Kollege Singh hat jetzt eine Gegeneinladung von Pistorius zum Besuch in Deutschland. Man suche nun nach einem passenden Termin. Die Münchner Sicherheitskonferenz 2024 könnte eine solche Gelegenheit sein, sagt Pistorius, der gerade beim Shangri-La-Dialog in Singapur, dem Pendant im Indo-Pazifik zur Veranstaltung von München, gesprochen hat. Dann Heimspiel Pistorius.