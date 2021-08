Urteil des Bundesverfassungsgerichts : Gute Nachricht für Steuerzahler und Unternehmen: Regierung muss den Steuer-Verzugszins deutlich senken

Berlin Hunderttausende Steuerzahler können sich auf Rückerstattungen von zu viel gezahlten Steuern freuen – oder auf künftig geringere Steuernachforderungen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat den hohen Verzugszins von sechs Prozent für verfassungswidrig erklärt. Die nächste Regierung wird schnell handeln müssen.

Das Bundesverfassungsgericht erklärte am Mittwoch den seit 1961 geltenden Zinssatz der Finanzämter für Steuernachforderungen oder Rückerstattungen von 0,5 Prozent pro Monat und sechs Prozent im Jahr für verfassungwidrig. Es gab der nächsten Bundesregierung bis zum 31. Juli 2022 Zeit, gemeinsam mit den Ländern einen neuen, niedrigeren Zinssatz festzulegen. Wirtschaftsverbände begrüßten das Urteil, warfen dem von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geführten Bundesfinanzministerium jedoch ebenso wie die Opposition vor, viel zu lange an einem offensichtlich verfassungswidrigen Verzugszins festgehalten und dem Gericht erneut eine steuerpolitische Entscheidung überlassen zu haben.

In der am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung der Karlsruher Richter heißt es, die bisherige Verzinsung sei „angesichts der Niedrigzinsphase seit dem Jahr 2014 evident verfassungswidrig“. Allerdings darf der Satz bis zum Jahr 2018 noch angewendet werden. Erst auf Steuerbescheide ab 2019 sind Nachzahlungszinsen von sechs Prozent jährlich nicht mehr möglich. Rückzahlungen können allerdings nur Steuerpflichtige erwarten, deren Bescheide noch nicht rechtskräftig sind.

Der Staat nimmt bisher durch die Verzugszinsen etwa eine Milliarde Euro pro Jahr ein. Wie hoch der Zinssatz künftig sein darf, hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts nicht festgelegt. (AZ: 1 BvR 2237/14 u.a.). Darüber will das Finanzministerium mit den Ländern beraten, denen die Steuerverwaltungen unterstellt sind. Ergebnisse dürften allerdings auf sich warten lassen, da es nach der Bundestagswahl am 26. September Monate dauern könnte, bis eine neue Regierung im Amt ist. Die bisherige Regierung strebt erneut einen festen Zinssatz an, könnte sich aber auch einen Korridor vorstellen, um den Zinssatz künftig regelmäßiger an die Marktlage anzupassen. „Das Bundesfinanzministerium wird zusammen mit den obersten Finanzbehörden der Länder zügig die Vorbereitungen treffen, um die Entscheidung des Verfassungsgerichts umzusetzen“, sagte Finanzstaatssekretär Rolf Bösinger.