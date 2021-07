Afghanistan-Abzug : Viel Frust nach 20 Jahren Einsatz

Soldaten der Bundeswehr steigen bei ihrem Abzug aus Afghanistan im niedersächsischen Wunstorf mit ihrer Truppenfahne aus einen Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin Über 150.000 Bundeswehrsoldaten haben fast 20 Jahre lang für ein besseres Afghanistan gekämpft, viele ihr Leben gelassen. Dass nach dem Abzug der internationalen Truppe die Taliban auf breiter Front vorrücken, löst Verbitterung aus.

In den aktuellen bestürzenden Nachrichten tauchen sie wieder auf: Feyzabad, Kundus, Masar-e Scharif. Städte im Norden Afghanistans, die immer mehr unter Druck der vorrückenden radikal-islamischen Taliban geraten. Weite ländliche Gebiete haben die Regierungstruppen schon räumen müssen, über tausend Soldaten flüchteten nach Tadschikistan. Videos zeigen, wie Bewohner auf dem Flughafen von Feyzabad verzweifelt die letzten Flugzeuge zu erreichen versuchen. Feyzabad, Kundus, Masar-e Scharif - das stand für erfolgreiches deutsches Engagement in Afghanistan, für militärischen Schutz des zivilen Aufbaus „nach“ den Taliban. Und nun sieht es so aus, als sei alles vergebens gewesen, hätten 59 deutsche Soldaten ihr Leben gelassen, ohne, dass die Bundeswehr etwas nachhaltig bewirken konnte.

So steigt denn der Frust in der Truppe. „Welcher Politiker erklärt nun den Hinterbliebenen der Gefallenen, wofür ihre Lieben den höchsten Preis gezahlt haben?“, fragt ein Afghanistan-Veteran bitter. Und Grünen-Sicherheitsexperte Tobias Lindner berichtet von „vielen Schreiben“, die von Soldatinnen und Soldaten nach dem Abzug aus Afghanistan bei ihm eingehen. Für ihn folgt auch daraus die Verpflichtung, den Einsatz endlich transparent und unter Beteiligung von Externen ehrlich zu evaluieren. „Neben einigen Fortschritten und erreichten Zielen müssen wir festhalten, dass es nicht gelungen ist, afghanische Streitkräfte so auszubilden, dass sie für Sicherheit im eigenen Land sorgen“, lautet die vorläufige Bilanz des Grünen-Politikers.

„Es ist bitter, dass die Taliban immer mehr Raum gewinnen“, findet auch FDP-Bundeswehrexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das sei vor allem für die jungen Menschen in Afghanistan entsetzlich, die ihre Zukunft in einer freien Welt gesehen hätten. Für sie steht somit fest, dass der Abzug der internationalen Truppen überstürzt erfolgte, weil dadurch mit den Taliban nicht zu Ende verhandelt werden konnte. „Das haben die USA zu verantworten“, klagt die Liberale. Washington habe sich an symbolischen Daten, wie dem 4. Juli oder dem 11. September, orientiert, statt an handfesten Verhandlungsergebnissen.

Allerdings, so Strack-Zimmermann weiter, sei auch klar gewesen, dass die Bundeswehr nicht bleiben könne, wenn die Amerikaner gingen. „Unsere Soldatinnen und Soldaten haben ihren Dienst mit großem Engagement geleistet, begleitet von großem Respekt seitens der afghanischen Bevölkerung“, stellt sie heraus. Ihre Hoffnung an die Adresse der Veteranen: „Sie sollten nicht gram sein, denn Militär alleine wird nie erfolgreich sein. Dazu gehört zwingend immer auch nachhaltige Entwicklungshilfe und strategische Diplomatie.“

Nach Einschätzung von Siemtje Möller, der verteidigungspolitischen Sprecherin der SPD, löst die dramatische Veränderung der Situation Betroffenheit bei Bundeswehrsoldaten aus, die eine enge Verbundenheit zu Afghanistan spürten. Viele Angehörige der Truppe hätten sich zum Teil vielfach wiederholt großen Gefahren ausgesetzt, Verwundungen davon getragen oder sogar ihr Leben gelassen. „Dafür gebührt ihnen Gedenken, Dank und Stolz für das in Afghanistan Geleistete“, stellt die SPD-Politikerin fest. Ihr sei es wichtig, aus dem Engagement zu lernen. „Das darf auch in der kommenden Legislaturperiode nicht unter den Tisch fallen“, mahnt Möller und erinnert daran, dass es der Bundestag sei, der seine Parlamentsarmee in Einsätze wie Afghanistan entsende. „Deshalb sollte der Afghanistan-Einsatz auch im Bundestag, in einer Enquete-Kommission, aufgearbeitet werden“, regt Möller an.

Weniger pessimistisch bewertet Unions-Verteidigungsexperte Henning Otte die aktuelle Entwicklung. Zwar gewönnen die Taliban hier und da Raum. Jedoch sei die Lage in den meisten urbanen Zentren, in denen 60 Prozent der Bevölkerung lebten, unter Kontrolle der afghanischen Regierung. Es sei auch zu registrieren, dass es den afghanischen Sicherheitskräften gelungen sei, einzelne Distrikte von den Taliban zurückzuerobern. „Solche Erfolge sind wichtig für die Moral der Truppe und belegen die Effektivität der Nato-Ausbildungsmission“ unterstreicht der CDU-Politiker.

Ursprünglich hatten die USA bis zum 11. September den Abzug sicherstellen wollen. Doch bereits jetzt ist er zu 90 Prozent abgeschlossen. Auch die Bundeswehr wollte im Juli das Land verlassen, schaffte es aber, den Flieger mit den letzten deutschen Soldaten bereits Anfang vergangener Woche starten zu lassen. Der „stille“ Empfang auf dem Flughafen von Wunstorf beschäftigt weiterhin viele Soldaten. Sie sagen, es sei „unwürdig“ gewesen, dass ihre Kameraden nach fast 20 Jahren im Einsatz von keinem Politiker in Empfang genommen worden seien.

Das Verteidigungsministerium berichtete, die Truppe sei gefragt worden, ob sie ein solches Zeremoniell haben wolle, habe jedoch lieber sofort zu den Familien gewollt. Diese Darstellung wird in Soldatenkreisen hinterfragt. Auch nach einer kurzen Ansprache mit dem Dank für den Einsatz aus dem Mund eines Verantwortlichen hätten die Soldaten schnell zu ihren Familien weiterreisen können.