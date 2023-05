Viel Leid für Schönheit Trotz Verbotes laufen immer noch Millionen Tierversuche

Am Anfang führt die Tierschutzorganisation PETA die Europa-Politiker in Brüssel per Video ins Schlafzimmer einer jungen Frau. Sie macht sich fertig für eine Party. Doch in das Schminken mischen sich die Bilder von süßen Kaninchen, die bluten und leiden. Tierleid für Schönheit, suggeriert der Zusammenschnitt. Es geht also emotional los an diesem Donnerstag im Europa-Parlament. Emotional aufgeladen ist das gesamte Thema der Tierversuche für die Kosmetik. 1,2 Millionen Europäer haben per Bürgerinitiative das Anliegen von tierquälerei-freier Kosmetik auf die Brüsseler Tagesordnung gezwungen. Eigentlich müsste es da gar nicht stehen, denn bereits seit 2004 gibt es ein Tierversuchsverbot in der EU, das 2013 durch die EU-Kosmetik-Verordnung noch verschärft wurde. Doch da sind Schlupflöcher, und die scheinen immer größer zu werden.