Bildungsexperten : Viele Kinder können nicht ausreichend lesen und schreiben

Eine Schülerin liest im Unterricht an einer Grundschule in Baden-Württemberg. Foto: Marijan Murat/dpa

Deutschland Bekommen Kinder hierzulande ausreichend Chancen im Unterricht, um Lesen und Schreiben zu lernen? Bildungsforscher sehen nicht nur offene Fragen, sondern auch Handlungsbedarf.

Bildungsexperten sehen Handlungsbedarf bei der Lese- und Schreibkompetenz bei Kindern in Deutschland.

„Deutschlandweit verlassen noch immer zu viele Kinder die Grundschule, ohne ausreichend lesen und schreiben zu können“, sagte Felicitas Thiel, Professorin für Schulpädagogik und Schulentwicklungsforschung an der Freien Universität Berlin am Montag. Thiel ist Co-Vorsitzende der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK). Das Beratungsgremium stellte zum Wochenbeginn sein Arbeitsprogramm für das kommende Jahr vor. Demnach haben sich die Expertinnen und Experten schwerpunktmäßig Gutachten mit Empfehlungen zu Grundschulen und zur Digitalisierung in der Bildung vorgenommen.