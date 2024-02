Demokratie unter Druck Viele Menschen haben Vertrauen in die Politik verloren

Seither beobachtet Politikberater Johannes Hillje eine weitere Radikalisierung in der öffentlichen Kommunikation der AfD. „Die Partei ist in einer rhetorischen Eskalationsspirale“, sagt er unserer Redaktion. „Je höher der Druck, umso stärker der Gegenangriff.“ Hillje nennt als Beispiel die jüngsten Äußerungen der Parteivorsitzenden Alice Weidel (“Diese Regierung hasst Deutschland“) und Tino Chrupallas DDR-Vergleiche im Bundestag. „Die AfD ist nervös“, resümiert der Rechtsextremismus-Experte. Die aktuelle Debatte und die Demonstrationen kämen der Partei sehr ungelegen. „Dass so viele Menschen auf die Straße gehen, konterkariert die AfD-Erzählung, sie repräsentiere die schweigende Mehrheit.“ Außerdem habe die AfD im vergangenen Jahr laut Umfragen auch Wähler von CDU und Ampel-Parteien angesprochen, gerade in Ostdeutschland. „Dabei handelt sich aber um Menschen, die alles andere als gefestigte AfD-Wähler sind.“ Diese könnten sich also auch wieder umentscheiden. Hillje sagt: „Um Verluste einzudämmen und die Stammklientel zu festigen, schlägt man so hart wie möglich zurück.“ Gleichzeitig inszeniere sich die AfD als Opfer.