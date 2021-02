Papier des Finanzministeriums : Viele sehr kleine GmbHs müssen weiter den Soli zahlen

Berlin Die Teil-Abschaffung des Zuschlags hat vielen kleinen Firmen nichts gebracht: Sie müssen den Solidaritätszuschlag weiter bezahlen, weil sie Kapitalgesellschaften sind. Von allen betroffenen Firmen beschäftigen über zwei Drittel nur bis zu zehn Mitarbeiter, wie ein Regierungspapier zeigt.

Trotz der Teil-Abschaffung des Solidaritätszuschlags zum Jahresbeginn müssen auffallend viele kleinere Kapitalgesellschaften mit nur wenigen Mitarbeitern und geringen Umsätzen den „Soli“ weiter bezahlen. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Demnach entrichteten knapp 760.000 Kapitalgesellschaften, darunter viele GmbHs, im Jahr 2019 den Zuschlag. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor. Davon beschäftigten knapp 530.000 Unternehmen oder 70 Prozent nur maximal zehn Mitarbeiter. 518.000 oder 68 Prozent aller Kapitalgesellschaften erzielten einen Jahresumsatz von weniger als einer Million Euro. Auf die Körperschaftsteuer dieser Firmen wird der Solidaritätszuschlag weiterhin erhoben. Aus Sicht der Liberalen führt das zu erheblichen Belastungen für kleinere und Kleinstunternehmen ausgerechnet in der Corona-Krise.

Ihr Körperschaftssteuersatz beträgt allerdings nur 15 Prozent. „Im Vergleich zur Einkommensteuer, bei der mit steigendem Einkommen auch der Steuersatz auf bis zu 45 Prozent steigt, ist der Solidaritätszuschlag für Unternehmen daher ohnehin häufig geringer als für Unternehmer, die ihre Unternehmen als Einzelkaufleute oder in Form einer Personengesellschaft (also KG oder OHG) führen“, argumentiert das Finanzministerium auf seiner Internetseite. Im Übrigen profitierten auch kleinere Unternehmer, die ihre Firma in der Rechtsform einer GmbH betrieben, von der Soli-Teilabschaffung: Sie zahlten sich ein Geschäftsführergehalt aus, auf das der Soli oft nicht mehr fällig sei.