Schröder und Scholz auf Vermittlungsmissionen : Vier Kanzler-Fäuste für den Frieden?

11.03.2022, Frankreich, Versailles: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) telefoniert am Rande des Treffens der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union EU bei einer informellen zweitägigen Tagung im Schloss von Versailles. Thema ist die aktuelle Entwicklung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Versailles/Moskau/Berlin Die SPD und Olaf Scholz wollten Gerhard Schröder kaltstellen. Der Altkanzler schlägt ihnen ein Schnippchen und fliegt zu seinem Kumpel Putin nach Moskau. Im Streit um ein Energie-Embargo spielt die EU auf Zeit.

Von Tim Braune

Zwei Kanzler, der amtierende und sein Vor-Vorgänger, beide von der SPD, ringen zur gleichen Zeit auf der Weltbühne um Frieden für die Ukraine. Während Gerhard Schröder auf eigene Faust in Moskau auf seinen Duz-Freund Wladimir Putin einwirken wollte, musste Olaf Scholz beim EU-Gipfel auf Schloss Versailles bei Paris erkläre, was Schröder im knapp 3.000 Kilometer entfernten Moskau denn so treibe. Die Reise hat der Altkanzler vor seinem „Parteifreund“ geheim gehalten, was auf diplomatischer Bühne für Verwunderung sorgt. 2017 lief das anders. Da half Schröder auf Bitten des damaligen Außenministers Sigmar Gabriel und mit Zustimmung von Angela Merkel in Istanbul mit, den Menschenrechtler Peter Steudtner und später den Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft freizubekommen. Diese Story kann sich Scholz am Montag bei einem Besuch in Ankara vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan aus erster Hand erzählen lassen.

Auf Schloss Versailles geriet Scholz nun in einer achtstündigen Gipfelnacht wegen seines doppelten Neins zu einem raschen Energie-Embargo gegen Russland und einem EU-Beitritt für die Ukraine unter Druck. Der lettische Premierminister Krisjanis Karins meinte: „Ich bin überzeugt, dass wir Energieimporte aus Russland stoppen sollten, um Putin zum Verhandlungstisch zu bringen und den Krieg zu beenden.“ Auch die EU-Parlamentschefin Roberta Metsola sieht das so. Scholz verteidigte seine Haltung. Die verhängten Sanktionen gegen russische Banken und Wirtschaft wirkten. Viele europäische Länder – darunter Deutschland – seien noch auf russische Energie angewiesen. Österreichs Kanzler Karl Nehammer pflichtete ihm bei: „Österreich kann jetzt nicht sagen, wir verzichten auf russisches Erdgas, wir brauchen es.“ Täglich geben die EU-Staaten geschätzt 800 Millionen Euro für Gas und Öl aus Russland aus.

Am Freitag verkündete dann EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen eine Lösung, die noch für Diskussionen sorgen dürfte: „Bis Mitte Mai werden wir einen Vorschlag vorlegen, um unsere Abhängigkeit von russischem Gas, Öl und Kohle bis 2027 abzubauen.“ Fünf Jahre noch. Umfragen zufolge wäre jeder zweite Deutsche für einen sofortigen Stopp zu haben. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck sieht darin eine moralische Verpflichtung: „Wir können auch einmal frieren für die Freiheit.“ Ob Millionen Bürger diesen Kältetest auf dem Sofa lange bestehen würden? Die Ampel bereitet wegen ungebremst steigender Preise für Sprit und Heizen ein zweites Entlastungspaket vor. Geplant sind höhere Zuschüsse für Heizkosten und Wohngeld, diskutiert werden auch Steuersenkungen auf Kraftstoffe.

Zurück an die echte Front: Die russischen Invasionstruppen ziehen den Belagerungskreis um Kiew immer enger. Dennoch erklärten einige Länder in Versailles, der Ukraine sollte als Zeichen der Solidarität ein rascher EU-Beitritt ermöglicht werden. Scholz und viele andere Regierungschefs lehnen das ab. Der Niederländer Mark Rutte sagte: „Einen beschleunigten Beitritt, so etwas gibt es nicht.“ Nach von der Leyen äußerte sich nun auch SPD-Chef Lars Klingbeil forscher als der Kanzler. Angesichts des russischen Angriffskriegs müssten Beitrittsperspektiven viel stärker behandelt werden: „Die Verhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien sollten zeitnah starten. Und auch die Ukraine sollte Teil der Europäischen Union werden.“ Dies sei aber kein kurzfristiges Ziel. Einigkeit gab es in Versailles, die Ukraine für den Kampf gegen die russische Invasion mit weiteren Waffen für eine halbe Milliarde Euro auszustatten.

Und Schröder, was konnte er in Moskau erreichen? Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt. Putins Sprecher wollte nicht einmal ein Gespräch der Duz-Freunde bestätigen. In Hannover wartet auf den Altkanzler in Kürze ein SPD-Schiedsgerichtsverfahren. Einzelne Parteiverbände verlangen Schröders Rauswurf, sollte er seine Aufsichtsratsmandate in russischen Energiekonzernen nicht aufgeben. Auch die Bundespartei hat dem 77-Jährigen ein Ultimatum gesetzt.

Screenshot Instagram-Post: Selbstbildnis von Soyeon Schröder-Kim Foto: Instagram/@soyeonschroederkim Foto: @soyeonschroederkim/Instagram/@soyeonschroederkim

Der Parteienrechtler Christian Pestalozza von der Freien Universität Berlin sieht für einen Parteiausschluss kaum eine Handhabe. Diese äußerste Sanktion setze einen besonders qualifizierten Verstoß gegen Statuten und einen schweren Schaden für die SPD voraus. Was aber hat sich Schröder rechtlich zu Schulden kommen lassen? Der Ukraine warf er „Säbelrasseln“ vor. Die besagten Aufsichtsratsmandate sind nicht verboten. Die SPD-Gremien müssten die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beachten, erklärt Pestalozza. Für den Verbleib einer Person in einer Partei stelle sich auch die Frage, ob ihr Handeln aus einer verantwortlichen Position heraus erfolgt sei. Da der Bundeskanzler a.D. zum Zeitpunkt seines das Ordnungsverfahren auslösenden Verhaltens keine „hervorgehobenen Staats- oder Parteiämter“ mehr wahrnahm und -nimmt, „ist nicht leicht zu sehen, wie es die Partei schwer schädigen könnte“, sagt Verfassungsexperte. Umgekehrt schreie die Extremlage des Ukraine-Kriegs geradezu nach einer deutlichen Positionierung durch Schröder: „Vielleicht ist dies mehr eine moralische Frage als eine des Parteiordnungsrechts.“ Übersetzt heißt das: Die Sarrazin-geprüfte SPD sollte im Verfahren gegen Schröder wohl lieber die Tassen im Schrank lassen. Dabei wurden beliebte Sammeltassen mit Gas-Gerd-Motiv (15,90 Euro) auf Geheiß der Führung unlängst aus dem Partei-Shop geworfen.

(tb)