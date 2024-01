Oman, Saudi-Arabien und Israel „Moment erheblicher Spannungen“ – Habeck reist nach Nahost

Wie kritisch die politische Lage in der Region aktuell ist, brachte US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag auf den Punkt. Die Nahost-Region befinde sich in einem „Moment erheblicher Spannungen“. Der Konflikt könnte „schnell metastasieren, was noch mehr Leid in der Region verursachen würde“, so Blinken. Habeck reist daher nicht nur in seiner Rolle als Wirtschafts-, Energie- und Klimaminister, der für die deutsche Wirtschaft den Weg für neue Geschäfte mit den Golf-Staaten ebnen will. Vor allem bei seiner letzten Station in Israel und bei einem kurzen Besuch in den palästinensischen Gebieten wird das diplomatische Geschick des Vizekanzlers gefordert sein.