Gipfel im Kanzleramt Vor dem Flüchtlingsgipfel: Hoffnung auf EU-Reform

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will sich nach Abstimmung mit den Koalitionspartnern bei den laufenden Beratungen zur Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) dafür einsetzen, dass Asylsuchende künftig an den EU-Außengrenzen verlässlicher als bisher registriert und identifiziert werden. Zu den in Brüssel diskutierten Vorschlägen gehört auch, dass diejenigen, die keine Aussicht auf Schutz haben, die EU nach einer schnellen Prüfung direkt wieder verlassen sollen. Staaten mit Außengrenzen wie Italien oder Griechenland werden so einem Verfahren, bei dem die Asylsuchenden in der Nähe der Grenze über Wochen festgehalten werden, aber wohl nur zustimmen, wenn sich die Mitgliedstaaten auf einen Verteilmechanismus für alle, die bleiben dürfen, einigen. Ob das vor der Europawahl 2024 gelingt, ist ungewiss.