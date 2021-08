Bund und Länder wollen Milliarden mobilisieren : Altmaier: Wiederaufbau nach der Flut muss sitzen

Berlin Das Ausmaß der Flutschäden ist gewaltig. Bei einem Gipfel wollen Ministerpräsidenten und Kanzlerin bald über den Wiederaufbau beraten. Wirtschaftsminister Peter Altmaier mahnt einen großen Wurf an. Der Staat dürfe niemanden alleine lassen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erwartet vom Flutgipfel bei der Kanzlerin in der nächsten Woche einen großen Wurf. Die Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit Angela Merkel am 10. August sollte eine überzeugende Antwort auf die Notlage tausender Bürger und Betriebe liefern: „Wir müssen den Menschen und Unternehmen schnell und entschlossen helfen. Vielen wurden ihre Existenzgrundlagen weggerissen“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion.

Im von den Wassermassen extrem getroffenen Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Statistischen Landesamtes mehr als 15 Millionen Euro an Privatleute ausgezahlt worden. Bislang seien von rund 9.700 eingereichten Anträgen auf Soforthilfe rund 7.500 bewilligt worden. In 1.600 Fällen sei die Hilfe mehrfach beantragt worden, eine dreistellige Zahl von Anfragen werde noch geprüft, weil Zahlendreher bei Kontonummern oder falsche Adressen eingetragen worden seien. „Offensichtlich unbegründet und daher abzulehnen war nur eine mittlere zweistelle Zahl an Anträgen, darunter auch einige wenige, bei denen eine betrügerische Absicht vermutet werden kann“, teilte das Landesamt am Montag mit. Diese Fälle würden an Polizei und Staatsanwaltschaft weitergegeben.