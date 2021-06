Beratungen der Länderchefs : Vorerst keine Entscheidung über Großveranstaltungen

Berlin Wie könnten die Corona-Regeln für Großveranstaltungen in der Zukunft aussehen? Wer gehofft hatte, dass es nach einem Treffen der Ministerpräsidenten mehr Klarheit gibt, dürfte enttäuscht sein.

Der wohl größte Streitpunkt bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) war damit frühzeitig abgeräumt. Am Mittag hatten die Länderchefs per Videoschalte verhandelt, am Nachmittag kam dann auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu. Die Corona-Pandemie sollte bei dem Treffen diesmal eigentlich nicht im Zentrum stehen. Auf der Tagesordnung standen vielmehr Themen wie der Stand der Digitalisierung der Verwaltung und die Energiewende in Deutschland.