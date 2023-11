„Eine Linke für alle“ Vorsitzende wollen Linkspartei erneuern

Der vorab ausgehandelte Kompromissantrag war der Parteispitze wichtig, um die Linke in der Frage nicht als zerstritten dastehen zu lassen. In der Debatte gab es dennoch auch extremere Positionen. So warf der Delegierte Nick Papak Amoozegar Israel einen „Genozid“, die „gezielte Vernichtung eines Volks“ und „ethnische Säuberungen“ vor. Aus den Reihen der Delegierten gab es Protestrufe. Wissler kritisierte am Samstag, dass einige Aussagen und die Tonalität in der Debatte dem Leid der Menschen im Nahen Osten nicht gerecht geworden seien.