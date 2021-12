Ausschreitungen : Wachsende Sorge vor Radikalisierung von Corona-Protesten

Ein sogenannter «Spaziergang» gegen die Corona-Maßnahmen im thürischen Greiz. An der nicht genehmigten Demonstration in der Nacht zum Sonntag beteiligten sich mehrere hundert Menschen. Foto: Bodo Schackow/dpa

Deutschland Bei Corona-Protesten am Wochenende kommt es zu Ausschreitungen. NRW-Innenminister Reul äußert sich besorgt über den extremistischen Teil der Protestierenden: „Die sind brandgefährlich.“

In der Politik wächst die Sorge vor einer Radikalisierung von Gegnern staatlicher Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. In zahlreichen deutschen Städten gab es am Wochenende angemeldete, aber auch nicht genehmigte Demonstrationen.

Dabei kam es zum Teil auch zu Ausschreitungen. Nach Polizeiangaben wurden in Greiz in Thüringen 14 Beamte verletzt, in Bennewitz bei Leipzig seien Polizisten und auch Journalisten tätlich angegriffen worden. Auch aus Reutlingen in Baden-Württemberg und dem thüringischen Gotha wurden gewaltsame Auswüchse gemeldet.