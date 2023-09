Alles wird teurer Überschuldung wächst - Dispo-Deckel soll Banken bändigen

In der Ampel-Koalition stößt die Forderung freilich auf ein unterschiedliches Echo. FDP-Verbraucherexpertin Katharina Willkomm erteilte dem Vorstoß eine Absage: „Ein staatlicher Zinsdeckel auf Dispo-Kredite hilft Verbrauchern in Geldnot nicht.“ So führe der Weg aus der Schuldenfalle nicht über mehr Kredit-Regulierung, „sondern über gezielte Hilfsangebote bei finanzieller Überforderung“, sagte Willkomm unserer Redaktion. Nutzten Verbraucher den Dispo so, wie gedacht, „als kurzfristigen Liquiditäts-Booster, dann bleiben auch bei hohen Zinsen die Kosten überschaubar“. Demgegenüber betonte der Grüne Finanz- und Verbraucherexperte Stefan Schmidt, bei überhöhten Dispozinsen müsse gegengesteuert werden. „Es darf nicht sein, dass manche Banken bis zu 14 Prozent Dispozins verlangen - das trifft finanzschwächere Haushalte ganz besonders und führt nicht selten in eine Schuldenspirale“, so Schmidt auf Nachfrage.