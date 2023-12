Gesellschaft Wachsender Antisemitismus: Israels Botschafter schlägt Alarm

Man müsse sich fragen, in welcher Wirklichkeit, in welcher Gesellschaft und in welchem Land man eigentlich leben wolle, sagte Prosor. „In einem Land, in dem Polizisten Kindergärten beschützen müssen? In einem Land, in dem jüdische Schulen Tag und Nacht geschützt werden müssen? In einem Land, in dem Davidsterne auf Häuser gesprüht werden, in denen Juden leben?“, fragte er. „Das kann man nicht als normal ansehen.“