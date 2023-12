Wahlalter für Bundestagswahlen Viel Zustimmung für Wahlrecht ab 16 Jahren

In zahlreichen Bundesländern gilt es bereits auf Landesebene, in elf Ländern bei Kommunalwahlen und ab 2024 erstmals in Deutschland auch bei der Europawahl: das aktive Wahlrecht ab 16 Jahren. Erst vergangene Woche hat der Berliner Senat als siebtes Bundesland seine Verfassung geändert und den Weg für die Beteiligung an Senatswahlen ab 16 Jahren frei gemacht. Ein Schritt, der dann auch auf Bundesebene folgt? Immerhin hatten sich SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt, das Wahlalter auch bei Bundestagswahlen zu senken. Doch dass dieses Vorhaben bald umgesetzt wird ist eher unwahrscheinlich.