Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl Wagenknecht-Partei legt in Sachsen los

Am 1. September wird in Sachsen und Thüringen gewählt, am 22. September in Brandenburg. In allen drei Bundesländern will das BSW antreten. In Chemnitz wählen nun die rund 60 sächsischen Parteimitglieder erst einmal die BSW-Landesspitze. Dort koordiniert die ehemalige Linken-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann den Aufbau der Parteistrukturen. Möglichst bald sollen sich auch Landesverbände in Thüringen und in Brandenburg formieren.