„Manifest für den Frieden“ : Wagenknecht und Schwarzer warnen vor Rutschbahn in Atomkrieg

Köln Alice Schwarzer hatte sich schon 2022 mit einem Offenen Brief an den Kanzler gewendet. Nun erneuert sie gemeinsam mit der Linken-Politikerin Wagenknecht ihre Forderung nach Friedenslösungen.

In einem gemeinsamen „Manifest für den Frieden“ warnten die beiden Frauen am Freitag vor einer „Rutschbahn Richtung Weltkrieg und Atomkrieg“. Spätestens wenn die ukrainischen Streitkräfte die Krim angreifen sollten, werde der russische Präsident Wladimir Putin „zu einem maximalen Gegenschlag“ ausholen. Die Schwarzmeerhalbinsel Krim ist von Russland widerrechtlich annektiert worden.

Kein Sieg „auf ganzer Linie“ möglich

Im April vergangenen Jahres hatte Schwarzer auch schon einen Offenen Brief initiiert, der an Scholz appellierte, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Mittlerweile ist dieser Brief ihren Angaben zufolge von mehr als 500.000 Menschen unterzeichnet worden.