Landtagswahlen Wähler in Bayern und Hessen watschen Ampel ab

Die Ampel-Bundesregierung hat gerade ihre erste Halbzeit der Wahlperiode hinter sich gebracht. Nun hat es mit den Landtagswahlen in Bayern und Hessen am Sonntag einen wichtigen Stimmungstest für die Bundespolitik gegeben. Das Dreierbündnis unter der Führung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat schwierige Zeiten hinter sich und muss derzeit weiterhin zig Krisen gleichzeitig bewältigen: Russischer Angriffskrieg in der Ukraine, Fachkräftemangel, hohe Flüchtlingszahlen, Klimawandel, Preishochlauf, Haushaltsengpässe. Dass die Regierungspolitik von SPD, Grünen und FDP angesichts so vieler Baustellen nicht nur Zustimmung findet in der Bevölkerung, ist ein anhaltender Trend. Die Umfragewerte waren zuletzt im Bund nicht sehr gut. Doch was lässt sich nun von den Ergebnissen in Bayern und Hessen für die Ampel-Koalition ableiten? Hier ein genauerer Blick auf Rot-Grün-Gelb.