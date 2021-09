Wahlkampf der Union : Ein Last-Minute-Team soll Laschets Wahlkampf Schub verleihen

Berlin Dreieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl will Armin Laschet nun doch noch ein „Zukunftsteam“ präsentieren. Der angeschlagene Kanzlerkandidat der Union will seinem Wahlkampf auf den letzten Metern damit mehr Kontur geben. Dabei gibt es enorme Herausforderungen, denen ein solches Team gerecht werden müsste. Ein Name gilt bereits als gesetzt.

Von Jan Drebes, Jana Wolf und Tim Braune

Nun also doch noch ein Team. Lange wurde spekuliert, ob Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) ein Personaltableau in seinem Wahlkampf präsentieren wird. Köpfe, die mit Themen verknüpft werden, um dem bisher konturlosen Unions-Wahlkampf im wahrsten Wortsinn mehr Gesicht geben. Der CDU-Chef und nordrhein-westfälische Ministerpräsident hatte stets abgewunken. Er sei seit jeher ein „Teamplayer“, beteuerte Laschet am Montag erneut. Der Subtext, der mitschwingt: Eine Teampräsentation hielt Laschet anders als seine parteiinternen Kritiker immer für überflüssigen Schnick-Schnack. Zudem wollte er den Eindruck vermeiden, bereits ein Schattenkabinett vorzustellen und damit Konkurrenzen in den eigenen Reihen zu produzieren.

Diese Haltung ist nun passé. An diesem Freitag will Laschet doch ein „Zukunftsteam“ vorstellen. Bereits am Montag hatte er eine Dreier-Truppe aus Andreas Jung, Thomas Heilmann und Wiebke Winter zum Thema Klimaschutz präsentiert. Nun sollen weitere Köpfe folgen. Über deren Zahl kursierten am Donnerstag verschiedene Angaben: Die Rede war von fünf bis sechs Personen, der „Spiegel“ vermeldete acht.

Armin Laschet muss dabei der Herausforderung gerecht werden, die „gesamte Breite der Union“ abzubilden, wie es aus Parteikreisen heißt - Konservative wie Liberale, Frauen wie Männer, Ost wie West. Auch die regionale Ausgewogenheit zwischen den Landesverbänden muss er berücksichtigen und der aufmüpfigen CSU in Bayern gerecht werden.

Als gesetzt gilt Friedrich Merz, der für das Thema Wirtschaft und Finanzen steht. Auch der Name Dorothee Bär, Digitalstaatsministerin im Kanzleramt und Spitzenfrau der CSU, fällt im Zusammenhang mit dem neuen Team. Eine weitere Frau, die in CDU-Reihen ins Spiel gebracht wird, ist Vize-Parteichefin Silvia Breher aus Niedersachsen, die die Themen Landwirtschaft oder Familie besetzen könnte. Auch Fraktionsvize Nadine Schön aus dem Saarland könnte das Thema Familie übernehmen, gilt intern zugleich aber als Expertin für Digitalisierung sowie für Bildung und Forschung. Als Verbündete Laschets gilt auch Serap Güler, die Staatssekretärin für Integration im die nordrhein-westfälischen Familienministerium ist. Ob Laschet am Freitag amtierende CDU-Minister wie Jens Spahn oder Annegret Kramp-Karrenbauer auf die Bühne holen wird, ist noch offen. Abzudecken sind vermutlich auch die Themen innere Sicherheit und die Modernisierung des Staates.

Laschet muss sich den Vorwurf gefallen lassen, das Team erst auf den letzten Metern vor der Wahl zu präsentieren. „Armin Laschet hat immer gesagt, dass es auf die letzten drei Wochen vor der Wahl ankommt – und die brechen jetzt an“, heißt es aus CDU-Reihen. Hinter vorgehaltener Hand aber wird der Zeitplan und die Vorbereitung auf den letzten Drücker scharf kritisiert.