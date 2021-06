Live-Diskussion zur Energiepolitik : Aus drei mach’ vier: Das Triell der Kanzlerkandidaten wird erweitert

Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Christian Lindner (v.l.) waren vor Ort, Armin Laschet war zugeschaltet. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Berlin Zum ersten Mal in diesem Wahlkampf treffen die Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) sowie Spitzenkandidat Christian Linder (FDP) in einer Live-Diskussion aufeinander. Es geht um Energie- und Klimapolitik – und um kleine und große Fehler.

Drei stehen startklar an den weißen Stehpulten, bereit in den verbalen Schlagabtausch über die Energiepolitik einzusteigen: Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und FDP-Spitzenkandidat Christian Linder sind in Berlin zur Diskussionsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zusammengekommen. Nur bei einem hakt es noch: CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) ist nicht zu hören, es gibt Technikprobleme. Laschet ist aus Düsseldorf zugeschaltet, als Ministerpräsident war er an diesem Mittwoch im nordrhein-westfälischen Landtag gefragt. „Es lag hier“, sagt Laschet, als das Mikrofon schließlich offen ist. Es ist das Eingeständnis eines kleinen Fehlers gleich zu Beginn. Diesmal lässt es sich leicht lösen. Doch im Laufe des einstündigen Gesprächs wird es noch viel um Fehler und Versäumnisse gehen, die deutlich schwerer auszuräumen sind. Es ist Wahlkampf und jeder der vier Diskussionsteilnehmer will die eigenen energiepolitischen Amibitionen herauskehren.

Baerbock beginnt und muss erklären, warum es beim Ausbau der erneuerbaren Energien so schleppend vorangeht, obwohl die Grünen doch in insgesamt elf Landesregierungen beteiligt sind. Es liegt am Bund, lautet ihr Konter, denn dort werden die Regeln für den Ausbau der Erneuerbaren gesetzlich festgelegt. Die Grünen-Kandidatin spielt auf die Deckelung der Ausbaumengen an, die bereits 2016 von der damaligen großen Koalition eingeführt wurde. „Eine Bleiweste wurde den Erneuerbaren, gerade der Windkraft auferlegt“, kritisiert Baerbock. Sie spricht von einem „riesengroßen Fehler“ und davon, dass die Grünen von der Oppositionsbank im Bundestag aus immer davor gewarnt hätten. Mit dieser „Blockade“ könne man keine Klimaziele erreichen. Die Grünen würden das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) entbürokratisieren wollen. „Denn Klimaziele werden nur erreicht, wenn wir zu 100 Prozent erneuerbaren Strom bekommen“, betont Baerbock.

Eine Steilvorlage für Armin Laschet, der sich am Bildschirm in Düsseldorf kaum mehr gedulden kann, bis er auf Argumente seiner grünen Konkurrentin reagieren darf. Die Tatsache, dass die Grünen die Verantwortung dem Bund zuschieben, legt er als Beleg dafür aus, dass die Grünen bei den bisherigen Fortschritten beim Klimaschutz nicht beteiligt gewesen seien. „Deswegen haben sie auch mit dem Kohleausstieg nichts zu tun“, sagt Laschet. Den Kohleausstieg will er als das große Verdienst seiner Partei darstellen, und mehr noch als sein eigenes Verdienst in NRW. „So viel CO2 ist noch nie reduziert worden, wie durch diese Beschlüsse“, rühmt sich Laschet. Er verweist auch darauf, dass der Ausstieg beschlossene Sache war, lange bevor das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung mit seinem viel beachteten Klima-Urteil zur Nachschärfung ihrer Klimaziele verpflichtet hatte. „Das Bundesverfassungsgericht war nicht erforderlich, um Klimapolitik zu machen“, betont Laschet.

SPD-Kanzlerkandiat Olaf Scholz gibt sich staatsmännisch und kämpferisch zugleich. Auf kritische Nachfragen zum steigenden Benzinpreis und der viel diskutierten „Spritpreis-Bremse“ wischt er nonchalant weg und spannt lieber den großen Bogen. „Die größte Herausforderung, vor der wir hier in Deutschland stehen, ist dafür zu sorgen, dass wir mehr Strom bekommen“, sagt Scholz. 100 Terawatt Stunden Strom seien bis 2030 notwendig. Diesen Bedarf zu decken, müssen durch den Ausbau von Offshore- und Onshore-Windenergie, durch Solarenergie und die Nutzung der Wasserstoffwirtschaft zustande gebracht werden. Dafür sei ein Tempo notwendig, das es bisher nicht gab, sagt Scholz. Auch er versucht den Spagat zu meistern, dass bisherige Versäumnisse nicht nur der amtierenden Bundesregierung zugeschrieben werden, deren Mitglied er schließlich ist.