Streit um die Sitze im Bundestag : Union legt neuen Vorschlag für Wahlrechtsreform vor

Aktuell sitzen 736 Abgeordnete im Bundestag. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Der Bundestag muss verkleinert werden, darüber herrscht weitgehend Konsens im Parlament. Die Wege dorthin sind jedoch umstritten. Nun hat die Union Vorschläge der Ampel gekontert. Ein Überblick.

Von Jan Drebes, Julia Stratmann und Sebastian Netz

Seit nunmehr zehn Jahren wird im Bundestag über eine Wahlrechtsreform gerungen, die eine Verkleinerung des Parlaments zum Ergebnis haben soll. Denn mit dem bestehenden Wahlsystem droht ein weiteres Aufblähen des Bundestags auf 800 Abgeordnete und mehr. Schon jetzt ist er mit 736 Mandaten das weltweit größte frei gewählte Parlament. Nach den Ampel-Fraktionen hat nun auch die Union Vorschläge für Änderungen vorgelegt. Die Fronten sind massiv verhärtet, ein Kompromiss scheint nicht in Sicht. Eine Gegenüberstellung der Konzepte:

Überhangmandate Ein wesentlicher Grund für den stark gewachsenen Bundestag sind die Überhangmandate und damit verbundene Ausgleichmandate. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei mehr Direktkandidaten aus Wahlkreisen in den Bundestag entsenden kann, als ihr gemäß der Anzahl der Zweitstimmen zustehen. Damit die Proportionen der Zweitstimmenverteilung gewahrt bleiben, werden Überhangmandate bei den anderen Parteien mit weiteren Bundestagssitzen ausgeglichen. Um das Parlament zu verkleinern, wollen die Ampel-Fraktionen deshalb Überhang- und Ausgleichmandate abschaffen. Die Wahl eines Abgeordneten in einem Wahlkreis hat dann nicht mehr einen zwangsläufigen Einzug in den Bundestag zur Folge. Stattdessen gingen die Direktkandidaten mit dem niedrigsten Erststimmenanteil in einem Bundesland nach diesem Entwurf leer aus. Damit wird die gesetzlich vorgesehene Größe von 598 Abgeordneten garantiert.

Die Unionsfraktion verweist auf das Bundesverfassungsgericht, das bei Überhangmandaten einen gewissen Spielraum vorsehe. Eine komplette Abschaffung lehnen CDU/CSU ab. Ihr Kompromissvorschlag: Bis zu 15 Überhangsmandate könnten unausgeglichen bleiben, um damit weniger Ausgleichsmandate für alle Parteien zu schaffen. Überhänge blieben jedoch grundsätzlich möglich, was insbesondere der CSU in Bayern und der CDU in Baden-Württemberg wichtig ist.

Wahlkreise Die Union schlägt zudem eine Reduzierung und den neuen Zuschnitt von Wahlkreisen vor. Mit ihrem Vorschlag würde sich die Zahl der Wahlkreise von 299 auf beispielsweise 270 reduzieren, was weniger Mandate zur Folge hätte. Schon heute müssen Wahlkreise laut Gesetz bei einer zu großen Abweichung vom Durchschnitt (rund 250.000 Einwohner mit deutscher Staatsbürgerschaft) neu abgegrenzt werden. Eine Reduzierung um 19 Wahlkreise – wie sie in der aktuellen Gesetzeslage vorgesehen ist – würde bedeuten, dass insgesamt 124 bestehende Wahlkreise verändert werden müssten. Nordrhein-Westfalen würde beispielsweise vier Wahlkreise einbüßen, in ostdeutschen Ländern wäre die Veränderung umfangreicher. Im Gesetzesentwurf der Ampel-Fraktionen sollen die bisherigen Wahlkreise deshalb unverändert bleiben.



Grundmandatsklausel Auch an der Grundmandatsklausel wollen FDP, SPD und Grüne nichts verändern. Diese Bestimmung ermöglicht es den Parteien, auch ohne Erreichen der 5-Prozent-Hürde in den Bundestag einzuziehen. Dafür müssen sie derzeit mindestens drei Direktmandate erzielen. Die Union schlägt nun vor, dass kleine Parteien mindestens fünf Direktmandate gewinnen müssten, um in den Bundestag einzuziehen. Damit könnten gemäß des Vorschlags weitere „Überhangeffekte“ reduziert werden.

Stimmenverteilung Die starke Gewichtung der Zweitstimme wollen die Ampel-Fraktionen auch sprachlich verdeutlichen: Die Zweitstimme, mit welcher die Wähler über die Gesamtzahl der Sitze einer Partei im Bundestag entscheiden, soll zukünftig „Hauptstimme“ heißen. Die Erststimme wird nach den Plänen von FDP, SPD und Grünen in „Wahlkreisstimme“ umbenannt.

Da es bei der Sitzverteilung im Bundestag auf ganze Zahlen ankommt, diese aber im Verhältniswahlrecht nicht automatisch erzielt werden, gibt es mathematische Formeln, alle zu berücksichtigenden Parteien einer Sitzzahl zuzuweisen, die möglichst exakt proportional zu deren Stärke ist. Im Kern muss gerundet oder in anderer Weise auf ganze Zahlen angepasst werden. Das Sitzkontingent wird im ersten Schritt auf die Länder im Verhältnis ihres Bevölkerungsanteils verteilt und im zweiten Schritt im jeweiligen Bundesland so auf die Parteien verteilt, dass es ihrem Zweitstimmenanteil im Bundesland entspricht. Hier sieht die Union bei den Kontingenten für die Bundesländer, also im ersten Zuteilungsschritt, Optimierungsbedarf.