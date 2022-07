Sorge vor Waldbränden : In der Holzindustrie schrillen die Alarmglocken

Schon im Juni traten wie hier in Brandenburg die ersten Waldbrände auf. Angesichts der Hitze wächst die Gefahr weiterer Feuer. Foto: dpa/Christian Guttmann

Exklusiv Berlin In Europa brennt es. Und auch in Deutschland gab es an mehreren Orten bereits erste Feuer. In der Holzindustrie schrillen daher jetzt die Alarmglocken - die Branche mahnt schleunigst einen Umbau der Wälder an.