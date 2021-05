Reisen in der Pandemie : Warum der Tourismusbeauftragte an Sommerurlaub in Europa glaubt

Warum der Tourismusbeauftragte an Sommerurlaub in Europa glaubt

Reisen in der Pandemie

Berlin „Ich bin recht optimistisch“: Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, glaubt, dass Tests und ein digitaler Corona-Impfpass das Reisen wieder möglich machen werden.

„Ich bin recht optimistisch, dass der Sommerurlaub in Deutschland und Europa mit entsprechenden Vorkehrungen gut möglich sein wird“, sagte der CDU-Politiker dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Er sehe bereits im Testen eine große Chance, setze aber vor allem Hoffnungen in einen europaweiten digitalen Corona-Impfpass.