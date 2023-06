Neue Verpackungsvorgaben Warum die deutschen Bierbrauer über die EU schäumen

Markus Pieper, CDU-Europa-Abgeordneter und Mittelstandsexperte der EVP, unterstützt die Notwendigkeit einer modernisierten Reglementierung. Die geltende Richtlinie sei schon 30 Jahre alt und habe nicht verhindert, dass das Verpackungsvolumen immer weiter zunehme. „Da muss die EU eingreifen“, sagt Pieper. Doch was die Kommission mit dem Vorschlag auf den Tisch gelegt habe, sei „handwerklich schnell gemacht“ und führe so zu einem Gefühl der Unsicherheit in den betroffenen Branchen. Andererseits sollten die Kommissionsformulierungen auch nicht überinterpretiert werden, meinte Pieper in Richtung Empörungswelle. In Brüssel säßen keine „weltfremden Amateure“.