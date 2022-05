Verteidigungministerin Lambrecht unter Druck : Warum die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kein Feigenblatt ist

Meinung Berlin Sowohl die zurückgetretene Bundesfamilienministerin Anne Spiegel als auch die unter Druck geratene Verteidigungsministerin Christine Lambrecht nennen schwere Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Grund für politisch ungeschicktes Verhalten. Warum das ungehörig ist.

Dass die Zeit für Familie knapp und der Wunsch nach mehr gemeinsamen Momenten mit den Kindern groß ist, würden wahrscheinlich die meisten berufstätigen Mütter unterschreiben, egal in welchem Job, egal in welcher Position. Dennoch sitzen Söhne und Töchter selten mit an der Kasse, in Arztpraxen oder Redaktionen. Lambrechts Argument erweist allen anderen berufstätigen Frauen einen Bärendienst. Auch die mittlerweile zurückgetretene Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) begründete ihren merkwürdigen Umgang mit Urlaubsplänen kurz nach einer Katastrophe in ihrem Bundesland mit Überforderung in Beruf und Familie - das hielt sie aber kurze Zeit später nicht davon ab, Bundesministerin in Berlin zu werden. Ganz klar: Es braucht, um Beruf und Familie zu vereinbaren, Stellschrauben: Flexibilität bei Arbeitszeiten, keine dauernde Präsenzpflicht im Büro, gleiches Gehalt für Männer und Frauen, mitunter auch verständnisvolle Kolleginnen und Kollegen.