Aus für KfW-Förderung : „Hier steht die KfW-Zeile“

Das KfW-Förderprogramm für energieeffiziente Neubauten und Sanierungen wurde am Montag mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Foto: dpa/Arno Burgi

Berlin Auf den „Antragstsunami“ folgt die Notbremse: Nach einer beispiellosen Flut von Förderanträgen für energieeffiziente Neubauten hat die Bundesregierung das Förderprogramm vorzeitig beendet. Viele private Bauherren schauen nun in die Röhre, der Ärger ist groß. Doch die Ampel sieht die Verantwortung bei der Vorgängerregierung.

Was war passiert? Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat am Montag die Neubauförderung des sogenannten Effizienzhauses 55 (EH55) mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Damit können nicht nur keine neuen Förderanträge mehr gestellt werden, auch bereits eingereichte Anträge gehen vorerst leer aus. „Um keine Liquiditätslücken für baureife Projekte auf Seiten der Antragsteller entstehen zu lassen, prüfen Bundesregierung und KfW ein Darlehensprogramm, das Kredite für alle Antragsteller anbietet, deren Anträge nicht bewilligt wurden“, hieß es dazu aus dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWi). Gemeint sind mögliche zinsverbilligte Kredite der KfW, die für Härtefälle bei privaten Bauherren angeboten werden könnten - das steht derzeit noch aus. Ohnehin wäre das Förderprogramm zum 31. Januar ausgelaufen, so hatte es die Vorgängerregierung im November 2021 entschieden. Die Ampel-Regierung plant auch kein Folgeprogramm, die Förderung für EH 55 im Neubau wird „endgültig eingestellt“, heißt es auch dem BMWi.