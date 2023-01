Dickes Plus bei Parteienfinanzierung verfassungswidrig : Was die Entscheidung des Verfassungsgerichts für die Parteien bedeutet

Berlin 25 Millionen Euro mehr haben die Parteien seit einigen Jahren vom Steuerzahler bekommen. Begründet wurde die Aufstockung mit den Folgen der Digitalisierung. Karlsruhe hat das Plus nun für nichtig erklärt – aber den Parteien Spielräume gelassen.

Möglich wäre also, dass die heutigen Regierungsparteien ein neues Gesetz zur Anhebung der Obergrenze auf den Weg bringen. Politisch ist dies jedoch heikel, da mit der Ampel-Regierung nun Gewinner und Verlierer des Verfahrens eine Mehrheit bilden und die Opposition ebenfalls aus Gewinnern und Verlierern des Verfahrens besteht. Grüne und FDP ließen es am Dienstag offen, ob sie mit der SPD ein neues Gesetz anschieben würden, die Union kündigte schon mal ihre Bereitschaft zur Mitwirkung an. Klar ist: Keine der Parteien hat ein Interesse daran, das gesamte Geld zurückzahlen zu müssen. Bei der Union und SPD ist jeweils von zweistelligen Millionenbeträgen auszugehen, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nannte für seine Partei allein eine Summe von rund vier Millionen Euro. Alle Parteien gaben zugleich an, das Geld zurückzahlen zu können, da man vorsichtshalber Rückstellungen gebildet habe.