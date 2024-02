Was die Letzte Generation jetzt plant “Wir haben Leute, die bereit sind, Strafen in Kauf zu nehmen“

Des Weiteren will die Protestbewegung „Verantwortliche für die Klimazerstörung“ in Zukunft verstärkt „direkt konfrontieren“ und Politiker vor laufender Kamera zur Rede stellen. „Wir planen dabei nicht gezielt Straftaten. Aber wir haben Leute, die bereit sind, persönliche Konsequenzen zu tragen und Strafen in Kauf zu nehmen“, sagt Johnsen. Ein erstes Beispiel dieser angekündigten Konfrontationsform lieferten die Aktivisten am vergangenen 6. Februar in Konstanz beim SPD-Neujahrsempfang, bei welchem Europa-Spitzenkandidatin Katarina Barley auf der Bühne gestört wurde.