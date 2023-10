Rückführungen, Grenzkontrollen, EU-Asylpolitik Was die neuen Pläne in der Migrationspolitik bewirken können

EU-Asylpolitik Um tatsächlich zu einer Begrenzung der irregulären Migration zu kommen, richtet sich der Blick häufig auf die EU-Ebene. Hier wird gerade an der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) gearbeitet. Sie sieht vor, dass für einen Teil der Geflüchteten schon an den EU-Außengrenzen Asylprüfungen stattfinden. Wenn es keine Aussicht auf Asyl gibt, sollen die Menschen schon an den Außengrenzen abgewiesen werden. Wenn es dagegen ein berechtigtes Schutzbegehren gibt, sollen die Geflüchteten solidarisch auf die EU-Staaten verteilt werden. Doch auch hier gibt es Zweifel an der Wirksamkeit: So haben einige EU-Länder, vor allem in Südeuropa, kein Interesse an einer solidarischen Verteilung, da sie dadurch mehr Geflüchtete aufnehmen müssten. Zum anderen gibt es große humanitäre Bedenken, da durch die sogenannte Krisenverordnung Migranten länger unter haftähnlichen Bedingungen in grenznahen Auffanglagern ausharren müssen. Neue Regelungen könnten an der Umsetzung scheitern.