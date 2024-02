Treffen von Scholz und Selenskyj Was die Sicherheitsvereinbarung mit der Ukraine bedeutet

Als an diesem Freitag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Kanzleramt empfängt, werden sie überrascht. Überrascht von der Nachricht, dass Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist in seinem Straflager in Russland ums Leben gekommen ist. Die beiden Staatsmänner zeigen sich entsetzt bei der Pressekonferenz – und nur noch entschlossener, Russlands Präsident Wladimir Putin die Stirn zu bieten. Die Ukraine in ihrem Abwehrkrieg gegen die russischen Aggressoren und Scholz als wichtigster europäischer Unterstützer.