Notfall auf Rückflug von Kuba : Bestürzung und Zurückhaltung nach dem Tod von Karin Strenz

Berlin Auf dem Rückflug von Kuba nach Deutschland verlor die CDU-Politikerin aus Mecklenburg-Vorpommern das Bewusstsein. Trotz Notlandung und Klinik-Behandlung kam jede Hilfe zu spät. Viele Details zu dem Todesfall sind noch unklar. Die Reaktionen aus ihrer Partei kommen nur verhalten. Gegen Strenz wurde bis zuletzt wegen Vorwürfen des Lobbyismus für das autoritär regierten Aserbaidschan ermittelt.

Die Fahnen des Deutschen Bundestages sind auf Halbmast gesetzt. Das ist die wohl sichtbarste Reaktion in Berlin auf den plötzlichen Tod von Karin Strenz, Bundestagsabgeordnete der CDU aus Mecklenburg-Vorpommern. Nicht unmittelbar sichtbar und doch offenkundig ist die Fassungslosigkeit über die tragische Nachricht, bei der viele Details jedoch noch im Dunklen liegen. Die 53 Jahre alte CDU-Politikerin war am Sonntag zusammen mit ihrem Mann auf dem Rückflug von Kuba nach Deutschland, als sie kollabierte und das Bewusstsein verlor. Die Maschine setzte zur Notlandung im irischen Shannon an, Strenz wurde noch am Flughafen von Notärzten versorgt und in das nächstgelegene Universitätsklinikum in Limerick gebracht. Doch man habe ihr nicht mehr helfen können, sagte Eckhardt Rehberg, Sprecher der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern im Bundestag und politischer Wegbegleiter von Strenz. Rehberg zeigte sich erschüttert, als er die Nachricht noch am späten Sonntagabend bestätigte. Ungeklärt ist bisher die Frage, was zu dem plötzlichen Tod führte und warum Strenz in Kuba war.

Weitere Reaktionen aus der CDU kamen nur verhalten und zunächst nur über die sozialen Medien. „Völlig überraschend“ habe ihn die Nachricht vom Tod seiner „Parlamentskollegin“ erreicht, teilte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montagmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Meine Gedanken sind bei den Angehörigen, denen ich mein tief empfundenes Beileid ausdrücke“, schrieb Ziemiak. Mehr war aus dem Konrad-Adenauer-Haus bis Montagnachmittag zu dem Todesfall nicht zu hören. Im Netz hingegen Bestürzung auch in den Reihen der SPD: „Ein Mensch ist tot. Und das ist einfach nur traurig“, twitterte der SPD-Abgeordnete Frank Schwabe. „Niederträchtige Kommentare zumeist rechter Verschwörer“ seien „einfach widerwärtig“, so Schwabe.

Tatsächlich schürte Strenz’ Tod allerlei Spekulationen und Mutmaßungen, die durch die Zurückhaltung aus ihrer Partei weiter angeheizt worden sein dürften. Zuletzt stand die 53-Jährige wegen dubioser Geschäfte mit dem autoritär regierten Aserbaidschan im Fokus. Strenz war verdächtigt worden, für Lobbytätigkeiten für die Kaukasus-Republik Geld entgegengenommen zu haben.

Im Januar 2020 hob der Bundestag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ihre Immunität auf. Anschließend kam es zu Durchsuchungen bei Strenz sowie dem ebenso beschuldigten früheren CSU-Abgeordneten Eduard Lintner. Insgesamt 16 Privat- und Geschäftsräume in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Belgien wurden durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt sprach von rund vier Millionen Euro, die zwischen 2008 und 2016 über britische Briefkastenfirmen und baltische Konten geflossen seien. Ermittelt wurde wegen Mandatsträgerbestechung und Geldwäsche. Trotz der Vorwürfe hielt Strenz an ihrem Bundestagsmandat fest. Bei der Bundestagswahl im September wollte sie jedoch nicht mehr kandidieren.

Ein Parlamentssprecher teilte am Montag mit, dass es sich bei der Reise nach Kuba nicht um eine Dienstreise im Auftrag des Bundestages gehandelt habe. Ob es sich um eine reine Privatreise handelte und wie lange sich Strenz in dem Inselstaat aufgehalten hatte, war am Montag noch unbekannt.

Auch die Frage, was zum Tod von Karin Strenz führte, blieb zunächst unklar. Um die genauen Umstände aufzuklären, stellte die Schweriner Staatsanwaltschaft am Montag ein Rechtshilfeersuchen an Irland. Ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, teilte ein Sprecher der Schweriner Behörde am Montag mit. „Wir gehen davon aus, dass es dann eine Obduktion der Toten in Irland gibt“, so der Sprecher. Mit dem in solchen Fällen üblichen Todesermittlungsverfahren und dem Ersuchen wolle man an die nötigen Informationen aus Irland kommen.

Auch dem CDU-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern lagen zunächst keine weitergehenden Informationen zu dem plötzlichen Todesfall vor. Deren Generalsekretär Wolfgang Waldmüller sagte auf Nachfrage, er sei am Sonntagabend von CDU-Landesgruppenchef Rehberg über den Fall informiert worden. Waldmüller ist zugleich Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Ludwigslust-Parchim, dem auch Karin Strenz angehörte. Weitere Kenntnisse über die Todesursache oder den Anlass der Kuba-Reise verneinte er. Auf die Frage, ob die Möglichkeit nach einem Zusammenhang zu den laufenden Ermittlungen gegen Strenz besteht, sagte Waldmüller: „Mir sind keine Zusammenhänge bekannt und ich werde auch keine entsprechenden Spekulationen anstellen.“

Parteikollegen aus dem Verteidigungsausschuss, dem Strenz bis zuletzt angehörte, wollten sich öffentlich nicht äußern. Die CDU-Politikerin war seit 2009 Mitglied des Bundestags. Von 2002 bis 2006 sowie von 2007 bis 2009 war sie Abgeordnete im Schweriner Landtag.

(mit dpa)