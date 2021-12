Bundesgerichtshof prüft : Was wusste André E. von den NSU-Machenschaften?

Was wusste André E. von den NSU-Machenschaften?

Die obersten Strafrichter in Karlsruhe überprüfen das Urteil gegen André E. Foto: Uli Deck/dpa

Karlsruhe Im Sommer hat der BGH das Urteil gegen Rechtsterroristin Beate Zschäpe bestätigt. Zum ersten Mal im NSU-Komplex verhandelt wurde dort aber erst jetzt. Geht ein Fall wieder zurück nach München?

Im Münchner Prozess kam der heute 42-Jährige mit milden zweieinhalb Jahren Haft davon, jetzt überprüft der Bundesgerichtshof (BGH) seine Verurteilung wegen Unterstützung einer Terrorvereinigung (Az. 3 StR 441/20). Am Donnerstag wurde in Karlsruhe verhandelt, das erste und absehbar einzige Mal im Komplex um den „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU). Ihr Urteil wollen die obersten Strafrichter am 15. Dezember verkünden.