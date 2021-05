Lockerungen : Übermut tut nur Corona gut

Meinung Die Lockerungen sind überfällig. Gerade die Ungleichbehandlungen im Handel waren seit langem problematisch. Doch nicht nur das Wetter steht einer ersehnten Rückkehr in den Alltag auf Dauer im Weg. Es sind auch riskante Entscheidungen wie in Niedersachsen, die Maskenpflicht schon jetzt fallen zu lassen.

Ältere erinnern sich noch an den Verkehrsfunk in den 1970er und 1980er Jahren, als eine sonore Stimme am Ende jeder Sendung einprägsam einschärfte: „ Fahren Sie bitte vorsichtig - immer!“ Es wird Zeit, die Standard-Mahnung zu aktualisieren. Auch beim Hochfahren des öffentlichen Lebens nach dem Lockdown, sollten alle vorsichtig bleiben.Immer.

Aber halt! Selbst wenn es jetzt in immer mehr Regionen von Gelb auf Grün geht, gilt der Verkehrsspruch: Vorsichtig bleiben! Es ist zwar toll, dass nun schon 13,5 Prozent der Bevölkerung vollständigen Impfschutz haben. Aber die Experten gehen davon aus, dass erst bei einer Quote von 80 Prozent das Virus in den Griff zu bekommen ist. Davon ist Deutschland also noch viele Monate entfernt. Bis das Virus auch weltweit einer Normalisierung des Alltags weichen wird, können noch Jahre vergehen. Und so lange kann es sich über Kontakte, Reisen und Mutationen jederzeit wieder überall Bahn brechen.