Berliner Abgeorndetenhaus Wegner nach Zitterpartie neuer Berliner Regierungschef

Im dritten Wahlgang reichte es für Wegner. Er erhielt 86 Stimmen - über so viele Mandate verfügen CDU und SPD im Landesparlament. In der Abstimmungsrunde erklärte die AfD ihre Unterstützung für Wegner. Ob - und wenn ja wie viele - AfD-Abgeordnete letztlich für den CDU-Mann stimmten, lässt sich angesichts der geheimen Wahl nicht mit Sicherheit sagen. Doch kam heftige Kritik an den Regierungsparteien von Grünen und Linken. Wegner selbst sagte Abend, er lasse sich nicht beirren.