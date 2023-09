Parteien Wegner: Schwarz-Grün „natürlich“ Option im Bund

CDU-Chef Friedrich Merz hatte auf dem Volksfest Gillamoos in Niederbayern gesagt: „Diese Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so hartnäckig verweigern, wie sie es in der Migrationspolitik oder bei der Inneren Sicherheit tun.“ In Deutschland regieren CDU und Grüne gemeinsam in 6 der 16 Bundesländer, zum Teil in Dreierbündnissen mit der SPD.