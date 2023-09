Eva Högl, Wehrbeauftragte des Bundestages „Wir sollten den Veteranen dankbar sein“

Interview · Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, über Zeitenwende, Nachwuchsprobleme, Zwei-Prozent-Ziel, Ausrüstung, Dienst an der Gesellschaft und die Invictus Games, die am Samstag in Düsseldorf beginnen

08.09.2023, 21:30 Uhr

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, hier bei der Vorstellung ihres Jahresberichts, sieht die Invictus Games auch die Möglichkeit für versehrte Soldaten, den Weg zurück ins Leben zu finden Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Von Holger Möhle

Frau Högl, in diesen Tagen starten die „Invictus Games“ in Düsseldorf. Ist die Wehrbeauftragte des Bundestages selbst als Zuschauerin dabei?