Unterwegs mit der Wehrbeauftragten Eva Högl Der Mangel als Ausrüster

Zwölf „Patriot“-Staffeln gehören zum Bestand der Luftwaffe. Eigentlich. Fünf der Systeme sind aktuell zur Umrüstung bei der Industrie, drei sind in Polen, zwei in Litauen stationiert, ein „Patriot“-Abwehrsystem ist gerade in der Ukraine angekommen. Bleibt noch ein System übrig — dringend nötig, um Ausbildung und Routine im Inland aufrechtzuerhalten. Ist Deutschland so fähig die eigenen Landesgrenzen zu verteidigen? „Klares Nein“, sagt der Kommandeur der Flugabwehrraketengruppe, Oberstleutnant Markus König. „Ich habe im Verband kein einziges einsatzbereites System mehr zur Verteidigung.“ Högl registriert es aufmerksam. Dass die Industrie bei Nachschub, Ersatz und Instandsetzung an Tempo zugelegt habe, haben die Soldaten hier in Sanitz noch nicht feststellen können. Sie seien dafür einfach die falschen Ansprechpartner, sie hätten die Verträge mit der Industrie nicht gemacht. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte sich erst vor Wochen mit Vertretern der Industrie zusammengesetzt, um schneller an mehr Munition zu kommen. Högl sagt zur Belastung aus Einsätzen, Ausbildung, Training, Grundbetrieb: „Das ist keine Kleinigkeit für einen Verband wie Sie hier einer sind, dies alles zu wuppen.“