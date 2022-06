Beschaffungen aus Sondervermögen : Wehrbeauftragte hat Bedenken bei Einkaufsliste der Bundeswehr

Am polnischen Flughafen Rzeszow steht im März ein Boeing CH-47 Chinook Helicopter der US-Armee. (Archiv) Foto: dpa/Christophe Gateau

Berlin Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), hat mit Blick auf eine erste Beschaffungsliste der Bundeswehr Kritik geäußert. Der Schutz der Soldaten komme zu kurz. Zudem sorgt das Verteidigungsministerium mit Plänen für Ärger, neue Transporthubschrauber vom Typ Chinook anzuschaffen.

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), hat Zweifel geäußert, ob der Schutz der Soldaten und die Versorgung mit Munition ausreichend berücksichtigt wurde auf der Einkaufsliste. „Mit Blick auf die nun vorliegende Liste der Bundeswehr für die Verwendung des Sondervermögens habe ich noch offene Fragen“, sagte Högl unserer Redaktion. „Zum einen scheinen mir die Mittel für die Ausstattung von Sanitäterinnen und Sanitätern nicht ausreichend zu sein. Diese ist zentral für einen guten Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten“, sagte die SPD-Politikerin. „Zum anderen ist die Finanzierung für die Munitionsbeschaffung noch nicht geklärt.“ Der Truppe fehle Munition in Höhe von rund 20 Milliarden Euro. „Wenn die nicht aus dem Sondervermögen kommen, müssen sie zwangsläufig aus dem Wehretat gestemmt werden. Das scheint mir aber keine ausreichende Finanzierungsgrundlage für den anhaltend hohen Bedarf für die kommenden Jahre zu sein“, sagte Högl.