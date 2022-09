Lieferprobleme&Energiekrise : Weihnachtsausblick: Spielzeug wird etwas teurer - Räder bleiben knapp

Exklusiv Berlin Weihnachten kommt wie jedes Jahr schneller als gedacht - die Energiekrise hat nun auch den Spielzeugmarkt erfasst. Einige Produkte werden zum Fest etwas teurer sein. Manches wie Fahrräder bleibt knapp. Insgesamt gibt sich die Branche aber gelassen.

Die Branche blickt einigermaßen beruhigt in Richtung Weihnachtszeit: „Auch in Krisenzeiten gilt, dass am Kind zuletzt gespart wird. Die Spielwarenbranche ist deshalb auch im Vergleich zu anderen Branchen wenig volatil“, so der Geschäftsführer des Deutschen Verbandes der Spielwarenindustrie (DVSI), Ulrich Brobeil, zu unserer Redaktion. „Hier und da mag es noch zu Lieferproblemen bei einzelnen Artikeln kommen, weil fernöstliche Komponenten fehlen, aber eine generelle Lieferproblematik sehe ich derzeit nicht.“ Bei besonders begehrten Spielwaren rate er dennoch, „sich frühzeitig damit einzudecken“, erklärt Brobeil.