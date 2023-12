Ausnahmen vom Verbot von Bleimunition Weihnachtsgeschenk für Schützen: Vogelschuss gerettet

Nun also die Wende: „Alles deutet darauf hin, dass das Risiko einer Verstreuung wesentlicher Bleimengen in der jeweiligen Umgebung extrem gering ist“, hält von der Leyen in ihrem Schreiben an Liese fest. Auch wenn die Kommission noch keinen finalen Standpunkt zu den von der EU-Chemikalienbehörde vorgelegten Einschränkungen bezogen habe, „sind wir in jedem Fall überzeugt, dass es unverhältnismäßig wäre, künftige Beschränkungen auf die in Ihrem Scheiben angesprochenen traditionellen Schießsportveranstaltungen in kontrollierter Umgebung oder auf das Schießen mit historischen Waffen anzuwenden“, hält die Kommissionspräsidentin fest. Die Auswirkungen dieser Ausnahmeregelung auf den Nutzen einer etwaigen Beschränkung, also verringerte Bleiemissionen, „dürften vernachlässigbar sein“, heißt es in von der Leyens Antwort weiter.